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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Esendere Gümrük Kapısı'nda 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Esendere Gümrük Kapısı'nda 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran uyruklu şüphelinin valizinde 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Esendere Gümrük Kapısı'nda 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda İran uyruklu şüphelinin valizinde 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce İran uyruklu şüphelinin valizinde arama yapıldı.

        Aramada, valizin astarına gizlenen havluya emdirilmiş 983 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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