Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcı için tören düzenlendi

        Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcı için tören düzenlendi

        Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan Yüksel Işık'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 00:59 Güncelleme:
        Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcı için tören düzenlendi

        Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan Yüksel Işık'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz'da Süpha Durek zirve tırmanışı sırasında kaybolan ve 19 Temmuz'da cansız bedenine ulaşılan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık'ın naaşı, yürütülen çalışma sonucunda bulunduğu bölgeden alındı.

        Helikopterle kent merkezine getirilerek Hakkari Devlet Hastanesine götürülen Işık'ın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

        Törene, Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Hakkari'de 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanış yaptıktan sonra kendisinden haber alınamayan dağcı ve emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        AFAD İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen çalışmalara Van, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlükleri ekipleri, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği üyeleri de destek vermişti.

        Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 19 Temmuz'da Işık'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de hayatını kaybeden Yüksel Işık'ın cenazesi askeri törenle Bursa'y...
        Hakkari'de hayatını kaybeden Yüksel Işık'ın cenazesi askeri törenle Bursa'y...
        Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dron...
        Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dron...
        Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcının cenazesi has...
        Hakkari'de zirve tırmanışı yaparken hayatını kaybeden dağcının cenazesi has...
        Tırmanış yaptığı dağda günler sonra ulaşılan Bursalı dağcının cenazesi hast...
        Tırmanış yaptığı dağda günler sonra ulaşılan Bursalı dağcının cenazesi hast...
        Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorla...
        Yüksekova'da yılan kabusu: Evin çatısındaki kuş deliklerine kadar giriyorla...
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Turan, görevine başladı
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Turan, görevine başladı