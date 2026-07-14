Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Nehil Sazlığı'nın leylekleri biçilen tarlalarda yiyecek arıyor

        Nehil Sazlığı'nın leylekleri biçilen tarlalarda yiyecek arıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda yaşamını sürdüren leylekler, ot biçilen tarlalarda traktörleri takip ederek besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Nehil Sazlığı'nın leylekleri biçilen tarlalarda yiyecek arıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda yaşamını sürdüren leylekler, ot biçilen tarlalarda traktörleri takip ederek besleniyor.

        İlçeye bağlı Dedeler köyünde sabah saatlerinde tarlalara gelen leylekler, ot biçimi yapan traktörlerin arkasından ilerleyerek biçilen alanlardan çıkan çekirge ve çeşitli böcekleri avlıyor.

        Tarla sahiplerinin zarar vermediği leylekler, biçim çalışmaları boyunca traktörlerin çevresinden ayrılmadan yiyecek arıyor. Sulak alanların bulunduğu bölgede çok sayıda leylek, yaz aylarını beslenerek geçiriyor.

        Çiftçi Yücel Çakmaz, AA muhabirine, ilkbaharda bölgeye gelen leyleklerin yaz döneminde ot biçilen tarlalarda daha sık görüldüğünü söyledi.

        Leyleklerin traktörlerin arkasından ilerleyerek ortaya çıkan çekirgelerle beslendiklerini belirten Çakmaz, "Otları biçtiğimizde traktörün arkasından giderek ortaya çıkan çekirgeleri topluyorlar. Yaz boyunca sürekli buradalar. Çekirge ve böceklerle besleniyorlar. Onlara zarar vermediğimiz için yanımıza kadar geliyorlar." dedi.

        Yonca tarlalarında çekirgenin daha az olduğunu, sulak alanlarda ise daha fazla bulunduğunu ifade eden Çakmaz, bölgede yaklaşık 20 leyleğin beslendiğini dile getirdi.

        Her yıl aynı bölgeye gelen bazı leyleklerle aralarında özel bir bağ oluştuğunu anlatan Çakmaz, "Her yıl buraya gelen 3 leylek artık bizden biri oldu. Onlara yiyecek veriyoruz. Tarlayı suladığımızda suyla gelen küçük balıkları yakalayıp leyleklere veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 72 yaşındaki hasta, beyin damar baloncuğu ameliyatıyla sağlığına...
        Hakkari'de 72 yaşındaki hasta, beyin damar baloncuğu ameliyatıyla sağlığına...
        Hakkâri'de mikrocerrahi başarısı
        Hakkâri'de mikrocerrahi başarısı
        Hakkarili çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını alt...
        Hakkarili çiftçi hurda malzemelerle başladığı seracılıkta sera sayısını alt...
        42 yıl önce görev yaptığı köyde öğrencileriyle bir araya geldi
        42 yıl önce görev yaptığı köyde öğrencileriyle bir araya geldi
        Yüksekova'da yürekleri ısıtan manzara: Halkın içinde bir kaymakam
        Yüksekova'da yürekleri ısıtan manzara: Halkın içinde bir kaymakam
        Diyarbakırlı Aktürk'ten Cilo Reşko Zirvesi'ne solo tırmanış
        Diyarbakırlı Aktürk'ten Cilo Reşko Zirvesi'ne solo tırmanış