Nehil Sazlığı'nın leylekleri biçilen tarlalarda yiyecek arıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda yaşamını sürdüren leylekler, ot biçilen tarlalarda traktörleri takip ederek besleniyor.



İlçeye bağlı Dedeler köyünde sabah saatlerinde tarlalara gelen leylekler, ot biçimi yapan traktörlerin arkasından ilerleyerek biçilen alanlardan çıkan çekirge ve çeşitli böcekleri avlıyor.



Tarla sahiplerinin zarar vermediği leylekler, biçim çalışmaları boyunca traktörlerin çevresinden ayrılmadan yiyecek arıyor. Sulak alanların bulunduğu bölgede çok sayıda leylek, yaz aylarını beslenerek geçiriyor.



Çiftçi Yücel Çakmaz, AA muhabirine, ilkbaharda bölgeye gelen leyleklerin yaz döneminde ot biçilen tarlalarda daha sık görüldüğünü söyledi.



Leyleklerin traktörlerin arkasından ilerleyerek ortaya çıkan çekirgelerle beslendiklerini belirten Çakmaz, "Otları biçtiğimizde traktörün arkasından giderek ortaya çıkan çekirgeleri topluyorlar. Yaz boyunca sürekli buradalar. Çekirge ve böceklerle besleniyorlar. Onlara zarar vermediğimiz için yanımıza kadar geliyorlar." dedi.



Yonca tarlalarında çekirgenin daha az olduğunu, sulak alanlarda ise daha fazla bulunduğunu ifade eden Çakmaz, bölgede yaklaşık 20 leyleğin beslendiğini dile getirdi.



Her yıl aynı bölgeye gelen bazı leyleklerle aralarında özel bir bağ oluştuğunu anlatan Çakmaz, "Her yıl buraya gelen 3 leylek artık bizden biri oldu. Onlara yiyecek veriyoruz. Tarlayı suladığımızda suyla gelen küçük balıkları yakalayıp leyleklere veriyoruz." diye konuştu.

