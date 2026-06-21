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        YKS'de görevli babalarının gününü sürpriz yaparak kutladılar

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rabia ve Ali Rıza Şin kardeşler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) görevli olan babaları Ahmet Şin'e Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 20:19 Güncelleme:
        YKS'de görevli babalarının gününü sürpriz yaparak kutladılar

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Rabia ve Ali Rıza Şin kardeşler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) görevli olan babaları Ahmet Şin'e Babalar Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

        Yüksekova Anadolu Lisesi'nde gözetmen olarak görev yapan Ahmet Şin'in Babalar Günü'nü kutlamak isteyen çocukları Rabia ve Ali Rıza Şin, pasta alarak okula gitti.

        Sınavın sona ermesini bekleyen 2 kardeş, görevini tamamlayarak binadan çıkan babalarının elini öperek gününü kutladı.

        Hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Şin, pastayı üfleyerek çocuklarına teşekkür etti.

        Ahmet Şin, AA muhabirine, iki gündür YKS maratonunda görev aldığını söyledi.

        YKS kapsamında sınava giren öğrencilerin heyecanına ve duygularına tanıklık ettiğini belirten Şin, şöyle konuştu:

        "Sınav çıkışında böyle bir sürprizle karşılaştım, çok duygulandım. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Bahtları inşallah güzel olur. Beklemiyordum açıkçası. Beni araçla almaya gelmişler. Çok mutlu oldum."

        Rabia Şin de babasının iki gündür YKS'de gözetmen olarak görev yaptığını ifade ederek, "Bugün Babalar Günü. Babamın görev yaptığı okulda böyle bir sürpriz yapmak istedik. Babamızı çok seviyoruz, bizim için çok değerli." dedi.

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