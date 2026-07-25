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        Yüksekova Kaymakamı Hülür, ineği telef olan aileye inek ve buzağı hediye etti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e, Kaymakam Volkan Hülür tarafından inek ve buzağı hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Yüksekova Kaymakamı Hülür, ineği telef olan aileye inek ve buzağı hediye etti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e, Kaymakam Volkan Hülür tarafından inek ve buzağı hediye edildi.

        Yeniışık köyünde yaşayan Özbek'in telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün haberlerde yer almasının ardından Kaymakam Hülür, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile aileyi ziyaret etti.

        Daha önce hayırseverler tarafından 7 inek ve 5 buzağı hediye edilen Özbek'e, Kaymakam Hülür de bir inek ve buzağı desteğinde bulundu.

        Ziyarette açıklamalarda bulunan Hülür, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin dört bir yanından ailenin durumuna ilişkin destek taleplerinin geldiğini ifade eden Hülür, şunları kaydetti:

        "Biz de teyzemizin bu durumuna kayıtsız kalmadık, ziyarete geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Bunun da güzel bir örneğini yaşıyoruz. Gerçekten zor zamanlarda hem devletimizin büyüklüğünü hem de milletimizin gönlünün genişliğini her seferinde görüyoruz. Bugün de teyzemizin yanındayız. İnşallah bundan sonra üzülmeyecek, daha mutlu olacak. Ailelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

        İhtiyaç duyduğu desteği aldığını belirten Ayni Özbek de Kaymakam Hülür ve hayırseverlere teşekkür etti.

        Kadının oğlu İshak Özbek ise "İnek gönderen de oldu, maddi yardım yapan da oldu. Bu kadarı bizim için yeterlidir. Bizden daha mağdur insanlar vardır. Bundan sonraki desteklerin onlara verilmesini istiyoruz. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

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