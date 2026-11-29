Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu’nun Kuruköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 YE 516 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 13 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.