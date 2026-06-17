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        Ağrı Dağı eteklerinde yürüyüş liderleri yetiştiriliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapacak yürüyüş liderleri, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde düzenlenen eğitim programında yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Ağrı Dağı eteklerinde yürüyüş liderleri yetiştiriliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapacak yürüyüş liderleri, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde düzenlenen eğitim programında yetiştiriliyor.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Iğdır İl Temsilciliğince bölgedeki doğa yürüyüşleri ve dağcılık faaliyetlerinde görev alacak liderlerin sayısını artırmak amacıyla eğitim programı başlatıldı.

        Iğdır, Kars ve Ağrı başta olmak üzere çeşitli illerden programa katılan 20 yürüyüş lideri adayı, teorik eğitimlerin ardından Ağrı Dağı eteklerinde uygulamalı eğitimlere başladı.

        Katılımcılar, yürüyüş liderliği, yön bulma, grup yönetimi ve acil durum müdahalelerinin yanı sıra yaralı ya da hayatını kaybeden kişilerin dağlık alandan tahliyesine yönelik eğitimler alıyor.

        Bir dağcının karşılaşabileceği farklı parkur ve arazi koşullarını bünyesinde barındıran bölgede eğitim gören adaylar, programı başarıyla tamamlamaları halinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve uluslararası etkinliklerde yürüyüş liderliği yapabilecek.

        TDF 4. Kademe Antrenörü Cengiz Ocak, AA muhabirine, eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.

        Programın teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirten Ocak, "Bölgemizde lider ihtiyacı olduğu için teorik eğitim bölümü, ikinci bölüm ise uygulama ve zorunlu durumlarda kazazedeyi bir yaz yürüyüş liderinin alabilmesi, basit yöntemlerle tahliye edebilmesi hedefiyle bu eğitimi icra ettik." dedi.

        Katılımcıların özveriyle çalıştığını ifade eden Ocak, teorik derslerde verilen bilgilerin uygulamalarını ve sınavlarını da yaptıklarını aktardı.

        Ocak, "Zaman zaman dağ mihmandarı ve antrenörlerimizin yetişemediği durumlarda, özellikle kulüplerimizde doğa yürüyüşünde kendileri üçüncü derece zorluğa kadar olan bölgelerde ve 2 bin 400 rakıma kadar gerekli, yetkili oldukları sayıda sporcuyu yürütecek ve liderlik yapacaklar." diye konuştu.

        - "Amacımız bölgede eğitimli dağcıların sayısını artırmak"

        TDF Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay da "Burası Ağrı Dağı ve birçok dağı barındıran bir bölge. Dağcılığın en önemli bölgelerinden birisi. Amacımız bölgede eğitimli dağcıların sayısını artırmak." şeklinde konuştu.

        TDF Antrenörü ve Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz ise amaçlarının kulüplerdeki yürüyüş liderlerini eğitmek olduğunu anlattı.

        Eğitimin önemine vurgu yapan Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Onların ekstrem durumda katılımcıların herhangi bir durum yaşaması halinde ilgili çalışmaları yapması, kurtarma, ilgili makamlara olayı bildirme ve ekstrem durumlarda yaralı, ölü durumlarında da bunlara müdahale etmeleri için kendilerine birçok konu başlığı altında eğitim verdik, sonuçta da bir tatbikat yaptık. Bu şekilde bölgemizde daha kaliteli, daha düzgün, işi bilen ve insanların daha güvenli bir şekilde yürüyebilecekleri liderler oluşturduk. Şu anda 20 sporcumuz var, 15’i bu bölgede olan arkadaşlarımız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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