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        Iğdır'da Muharrem ayı anma etkinlikleri başladı

        Iğdır'da, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Iğdır'da Muharrem ayı anma etkinlikleri başladı

        Iğdır'da, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler başladı.

        Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, kentteki cami ve sokaklarda yapıldı.

        Her yıl Muharrem ayının ilk gününde başlayıp onuncu gününe kadar süren anma etkinlikleri için camilerde kılınan akşam namazının ardından toplanan kalabalıklar, cami önlerinde Hz. Hüseyin ve beraberindekileri andı.

        Daha sonra "deste" adı verilen gruplar, sinezen ve mersiyeler eşliğinde farklı konumlarda yürüyüş yapıp ilahiler söyledi.

        - Iğdır Valisi Taşolar'dan anma mesajı

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yayımladığı anma mesajında, Muharrem'in Kerbela'da yaşanan olayların hüzünlü bir hatırası olduğunu belirtti.

        Bu günün çöllerde bir yudum suyun özlemi olduğunu ifade eden Taşolar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Seyyidü'ş-şüheda Hz. Hüseyin efendimiz ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır. Kerbela, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun bütün ümmetin ortak acısıdır. Allah'a ve resulüne iman eden, ehlibeyte muhabbet besleyen her Müslümanın yürek sancısıdır. Bu vesileyle başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve Ehlibeyt-i Mustafa olmak üzere din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        - Ulu Camisi mahyasından da Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan anıldı

        İl Müftülüğü de Muharrem ayının ilk gününde, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ı Ulu Camisi'nin mahyasından verilen mesajla yad etti.

        Mahyada, Hz. Muhammed tarafından zikredilen "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir." sözü yayınlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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