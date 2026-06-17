Iğdır'da Muharrem ayı anma etkinlikleri başladı

Iğdır'da, Muharrem ayı dolayısıyla Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikler başladı.



Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, kentteki cami ve sokaklarda yapıldı.



Her yıl Muharrem ayının ilk gününde başlayıp onuncu gününe kadar süren anma etkinlikleri için camilerde kılınan akşam namazının ardından toplanan kalabalıklar, cami önlerinde Hz. Hüseyin ve beraberindekileri andı.



Daha sonra "deste" adı verilen gruplar, sinezen ve mersiyeler eşliğinde farklı konumlarda yürüyüş yapıp ilahiler söyledi.



- Iğdır Valisi Taşolar'dan anma mesajı



Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yayımladığı anma mesajında, Muharrem'in Kerbela'da yaşanan olayların hüzünlü bir hatırası olduğunu belirtti.



Bu günün çöllerde bir yudum suyun özlemi olduğunu ifade eden Taşolar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Seyyidü'ş-şüheda Hz. Hüseyin efendimiz ve beraberindekilerin acımasızca şehit edildiği vaktin gözyaşlarıdır. Kerbela, mezhebi, meşrebi ve düşüncesi ne olursa olsun bütün ümmetin ortak acısıdır. Allah'a ve resulüne iman eden, ehlibeyte muhabbet besleyen her Müslümanın yürek sancısıdır. Bu vesileyle başta şehitler serdarı İmam Hüseyin Efendimiz ve Ehlibeyt-i Mustafa olmak üzere din, iman, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."



- Ulu Camisi mahyasından da Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan anıldı



İl Müftülüğü de Muharrem ayının ilk gününde, Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ı Ulu Camisi'nin mahyasından verilen mesajla yad etti.



Mahyada, Hz. Muhammed tarafından zikredilen "Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir." sözü yayınlandı.

