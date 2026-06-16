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        Iğdır'ın "özel judocu"su Muhammed şampiyonluklar için hazırlanıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan down sendromlu Muhammed Beyter, ağabeyinden etkilenerek başladığı judoda gösterdiği gelişimle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Iğdır'ın "özel judocu"su Muhammed şampiyonluklar için hazırlanıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan down sendromlu Muhammed Beyter, ağabeyinden etkilenerek başladığı judoda gösterdiği gelişimle dikkati çekiyor.

        Kentte amatör düzeyde judo yapan ağabeyi İsmail Beyter'in antrenmanlarını takip eden 15 yaşındaki Muhammed, ailesinin girişimiyle Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile görüştü.

        Valinin talimatıyla Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Emek Mahallesi Spor Salonu'nda judoya başlayan Muhammed, antrenörlerinin takdirini kazandı.

        Eski milli takım antrenörü Serkan Esenboğa ile Yasemin Derinçay idaresinde judoya başlayan Muhammed, kısa sürede kendisini geliştirerek ilerleme kaydetti.

        Her gün düzenli olarak salona gelip idmanlara katılan Muhammed Beyter, performansıyla önemli başarılar elde edeceğine inanıyor.

        Antrenör Serkan Esenboğa, AA muhabirine, Muhammed'in judoyu çok sevdiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

        Başlangıçta uyum ve sakatlık konusunda çekinceleri bulunduğunu belirten Esenboğa, "Muhammed'i aramıza kattık ve güzel bir serüven başladı. Şu anda birçok sporcudan daha istekli ve daha verimli çalışıyor." dedi.

        Muhammed'in antrenmanlara büyük bir bağlılık gösterdiğini anlatan Esenboğa, şunları kaydetti:

        "Pazar günleri normalde istirahat ettiğimiz halde bile Muhammed antrenmanlara geliyor. Sürekli bir azim var. Şu anda hedefini olimpiyatlar olarak belirlemiş. Down sendromluların olimpiyatları, Avrupa Şampiyonası var. Muhammed'i, nasip olursa oraya doğru hazırlıyoruz. Sayın Valimiz ve Gençlik Spor İl Müdürümüz, 'Muhammed ne yapıyor, geliyor mu?' diye her gün soruyor. Gerçekten bu konuda çok hassaslar, bizim de hoşumuza gidiyor."




        - "Muhammed'in gücü, kuvveti ve yeteneği çok iyi"

        Judonun Muhammed'in sosyal yaşamına da olumlu katkı sağladığını dile getiren Serkan Esenboğa, spor sayesinde daha sakin ve kontrollü bir yapıya kavuştuğunu gözlemlediklerini anlattı.

        Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiklerini aktaran Esenboğa, "Muhammed'in gücü, kuvveti ve yeteneği çok iyi. Normal bir sporcu geldiği zaman o tekniği gösterdiğimizde en az 15 gün, 1 aya alamıyor. Muhammed özel bir çocuk ama gösterdiğim bütün teknikleri anında kapıyor. Bu da beni çok şaşırttı." ifadelerini kullandı.




        - "İlerleyen zamanlarda şampiyonluklar gelecek inşallah"

        Muhammed'in ağabeyi İsmail Beyter de kardeşinin yetenekli olduğunu ve başarılar elde edeceğine inandıklarını belirtti.

        Sporun kardeşi üzerindeki olumlu etkisinden bahseden Beyter, "Eskiden judocu olduğum için kardeşime evde birkaç teknik gösteriyordum. Onun merakını, yeteneğini gördüm. Sonra Serkan hoca ile istişare ettik, sağ olsun yardımcı oldu, davet etti. İlerleyen zamanlarda şampiyonluklar gelecek inşallah. Disiplini arttı, önceden daha hiperaktifti, spora gidip geldikten sonra durgunlaştı, sakinleşti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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