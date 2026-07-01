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        Ağrı Dağı'nın kelerleri doğal ortamında görüntülendi

        Iğdır'da Kafkas kelerleri, doğal ortamlarında güneşlenirken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'nın kelerleri doğal ortamında görüntülendi

        Iğdır'da Kafkas kelerleri, doğal ortamlarında güneşlenirken görüntülendi.

        Dünyada Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki lav kayalıklarında da görülebiliyor.

        Doğada zor görülebilen türler arasında yer alan keler, havaların ısınmasıyla dağın eteklerindeki kayalıkların üstünde durarak güneşleniyor.

        Bilimsel adı "Paralaudakia caucasia" olan Kafkas kelerleri, yaşam alanlarında AA ekibince kayda alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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