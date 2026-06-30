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        Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Iğdır'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Iğdır'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Özkan Adlin idaresindeki motosiklet, Melekli beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Adlin ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adlin, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Adlin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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