Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Iğdır'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Özkan Adlin idaresindeki motosiklet, Melekli beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Adlin ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adlin, ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Adlin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

