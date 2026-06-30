Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Y. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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