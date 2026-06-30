Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Iğdır'da 22 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığını tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan K.Y. jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        Iğdır'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı
        Iğdır'da hırsızlık hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Iğdır'da hırsızlık hükümlüsü JASAT operasyonuyla yakalandı
        Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Iğdır'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Leylekler Ağrı Dağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu
        Leylekler Ağrı Dağı ile eşsiz görüntüler oluşturdu
        Iğdır'da karpuz hasadı başladı
        Iğdır'da karpuz hasadı başladı