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        Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen Fahri Pınar ile 3+1, 3. Lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan Eren Karataş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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