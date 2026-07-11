Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen Fahri Pınar ile 3+1, 3. Lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan Eren Karataş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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