Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.
Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.
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