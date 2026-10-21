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        Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Iğdır FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

        Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

        Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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