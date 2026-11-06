Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

IĞDIR'da, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Iğdır merkezli 4 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından 4 Kasım’da Iğdır, Denizli, Amasya ve Bayburt'ta 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 11 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ve operasyon günü adreslerde yapılan aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrica sentetik hap, 1 adet PGN 300 sentetik hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan çok sayıda aparat ile 11 cep telefonu ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Ayrıca soruşturma kapsamında, 27 kişi hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'tan adli işlem yapıldı.