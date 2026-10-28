Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'

Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ‘103’üncü Yıl 103 araç’ sloganıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoya katılan araçlar saat 19.00’da Iğdır Valiliği önünde toplandı. Makam otomobiliyle konvoya katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Bir süre valilik önünde bekleyen araçlar daha sonra konvoy halinde Zübeyde Hanım Bulvarı’na doğru ilerledi.

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