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        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'

        IĞDIR'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde araç konvoyu oluşturdu. Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya makam otomobiliyle katılan Vali M. Fırat Taşolar, vatandaşların Cumhuriyet bayramını kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Iğdır'da araçlarla 'Cumhuriyet konvoyu'

        IĞDIR’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde araç konvoyu oluşturdu. Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya makam otomobiliyle katılan Vali M. Fırat Taşolar, vatandaşların Cumhuriyet bayramını kutladı.

        Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ‘103’üncü Yıl 103 araç’ sloganıyla araç konvoyu düzenledi. Konvoya katılan araçlar saat 19.00’da Iğdır Valiliği önünde toplandı. Makam otomobiliyle konvoya katılan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Bir süre valilik önünde bekleyen araçlar daha sonra konvoy halinde Zübeyde Hanım Bulvarı’na doğru ilerledi.

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        Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı konvoya onlarca araç katıldı. Marşların çalındığı konvoya katılanlar Iğdır’ı tur attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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