Iğdır'da çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Iğdır’da Doğubayazıt istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan çimento yüklü tır, otogar mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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