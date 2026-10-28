Tuzluca'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Giriş: 28.10.2026 - 16:36 Güncelleme:
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza, Tuzluca ilçesi Yukarı Mahalle Dört Yol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması yapan 06 FKY 624 plakalı kamyon ile Zeki K.’ye ait 49 AS 927 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanma yaşanmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
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