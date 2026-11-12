Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini Değil, Çözülmesini İstiyoruz!"

        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini Değil, Çözülmesini İstiyoruz!"

        Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da seslenen inşaat mühendisleri, mesleki haklarının korunması, yetki ve sorumluluk dengesinin sağlanması ve güvenli yapılaşma için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini Değil, Çözülmesini İstiyoruz!"

        Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da seslenen inşaat mühendisleri, mesleki haklarının korunması, yetki ve sorumluluk dengesinin sağlanması ve güvenli yapılaşma için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

        Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da 12 Kasım, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) öncülüğünde "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında basın açıklaması yapıldı. 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını İMO Iğdır Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Derinsu yaptı. İnşaat mühendisleri, 12 Kasım dolayısıyla yaptıkları basın açıklamasında mesleki sorunlarına ve yapı güvenliğine ilişkin taleplerini gündeme taşıdı. "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmaların ardından yapılan açıklamada, sorunların artık yalnızca tespit edilmesinin değil, çözüme kavuşturulmasının istendiği belirtildi. Ülkenin köprülerini, barajlarını, yollarını, konutlarını, okullarını ve hastanelerini inşa eden inşaat mühendisleri, mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin göz ardı edilmesinin bedelini yalnızca meslek mensuplarının değil, bütün toplumun ödediğine dikkat çekti.

        REKLAM

        Açıklamada, mevcut mevzuat düzenlemeleri nedeniyle mühendislerin sahip oldukları yetkilerle orantısız sorumluluklar altında bırakıldığı ifade edildi. Mesleki sorumlulukların kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliklerin, mühendislerin görevlerini tamamladıktan yıllar sonra dahi ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olduğu vurgulandı.

        Özellikle deprem yargılamalarında gerçek sorumluların tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, imar afları, yapıların taşıyıcı sistemlerine sonradan yapılan müdahaleler ve mühendislerin bilgisi dışında gerçekleştirilen uygulamaların sonuçlarının, kusur ve neden ilişkisi yeterince değerlendirilmeden mühendislere yüklenmesinin adil olmadığı kaydedildi.

        REKLAM

        Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Deprem bir doğa olayıdır, ancak yıkım yazgı değildir" ifadelerine yer verildi. Bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri ve etkin, bağımsız yapı denetimiyle depremlerin yıkıcı sonuçlarının azaltılabileceği belirtildi.

        "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında şantiyelerde, proje bürolarında, yapı denetim kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve üniversitelerde meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten mühendisler, sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara, karar vericilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini bildirdi.

        REKLAM

        Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarına çağrıda bulunularak mesleki sorunların çözümü için gerekli adımların atılması istendi. Mühendislik emeğinin değersizleştirilmesinin yalnızca meslek mensuplarının geleceğini değil, güvenli okullarda eğitim görecek çocukları, depreme dayanıklı hastanelerde sağlık hizmeti alacak vatandaşları ve güvenli konutlarda yaşamak isteyen milyonlarca insanı da ilgilendirdiği ifade edildi.

        İnşaat mühendisleri, ayrıcalık değil, emeklerinin karşılığını, mesleklerinin saygınlığını ve yetkileriyle uyumlu sorumluluklar talep ettiklerini belirterek, halkın can ve mal güvenliğini, güvenli barınma hakkını ve kamu yararını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

        REKLAM

        Açıklama, "12 Kasım, mücadelemizin sonu değil, ortak mücadelemizde yeni bir adımdır. Güvenli yapıların, sağlıklı kentlerin ve nitelikli mühendislik hizmetlerinin herkes için hak olduğu yaşanabilir bir ülkeyi birlikte savunalım" çağrısıyla sona erdi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
        Iğdır'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
        Iğdır'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
        Iğdır'da okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Iğdır'da okul güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen termal kamera sayesinde yakalandı
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen termal kamera sayesinde yakalandı