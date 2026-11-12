Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini Değil, Çözülmesini İstiyoruz!"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da seslenen inşaat mühendisleri, mesleki haklarının korunması, yetki ve sorumluluk dengesinin sağlanması ve güvenli yapılaşma için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da 12 Kasım, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) öncülüğünde "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında basın açıklaması yapıldı. 100. Yıl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasını İMO Iğdır Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Derinsu yaptı. İnşaat mühendisleri, 12 Kasım dolayısıyla yaptıkları basın açıklamasında mesleki sorunlarına ve yapı güvenliğine ilişkin taleplerini gündeme taşıdı. "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmaların ardından yapılan açıklamada, sorunların artık yalnızca tespit edilmesinin değil, çözüme kavuşturulmasının istendiği belirtildi. Ülkenin köprülerini, barajlarını, yollarını, konutlarını, okullarını ve hastanelerini inşa eden inşaat mühendisleri, mühendislik bilgisinin ve kamusal denetimin göz ardı edilmesinin bedelini yalnızca meslek mensuplarının değil, bütün toplumun ödediğine dikkat çekti.

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Açıklamada, mevcut mevzuat düzenlemeleri nedeniyle mühendislerin sahip oldukları yetkilerle orantısız sorumluluklar altında bırakıldığı ifade edildi. Mesleki sorumlulukların kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliklerin, mühendislerin görevlerini tamamladıktan yıllar sonra dahi ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına neden olduğu vurgulandı.

Özellikle deprem yargılamalarında gerçek sorumluların tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, imar afları, yapıların taşıyıcı sistemlerine sonradan yapılan müdahaleler ve mühendislerin bilgisi dışında gerçekleştirilen uygulamaların sonuçlarının, kusur ve neden ilişkisi yeterince değerlendirilmeden mühendislere yüklenmesinin adil olmadığı kaydedildi.

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Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu hatırlatılan açıklamada, "Deprem bir doğa olayıdır, ancak yıkım yazgı değildir" ifadelerine yer verildi. Bilimsel planlama, nitelikli mühendislik hizmetleri ve etkin, bağımsız yapı denetimiyle depremlerin yıkıcı sonuçlarının azaltılabileceği belirtildi.

"Talebimiz Geleceğimiz" kampanyası kapsamında şantiyelerde, proje bürolarında, yapı denetim kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve üniversitelerde meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten mühendisler, sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili kurumlara, karar vericilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ilettiklerini bildirdi.

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Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumlarına çağrıda bulunularak mesleki sorunların çözümü için gerekli adımların atılması istendi. Mühendislik emeğinin değersizleştirilmesinin yalnızca meslek mensuplarının geleceğini değil, güvenli okullarda eğitim görecek çocukları, depreme dayanıklı hastanelerde sağlık hizmeti alacak vatandaşları ve güvenli konutlarda yaşamak isteyen milyonlarca insanı da ilgilendirdiği ifade edildi.

İnşaat mühendisleri, ayrıcalık değil, emeklerinin karşılığını, mesleklerinin saygınlığını ve yetkileriyle uyumlu sorumluluklar talep ettiklerini belirterek, halkın can ve mal güvenliğini, güvenli barınma hakkını ve kamu yararını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Açıklama, "12 Kasım, mücadelemizin sonu değil, ortak mücadelemizde yeni bir adımdır. Güvenli yapıların, sağlıklı kentlerin ve nitelikli mühendislik hizmetlerinin herkes için hak olduğu yaşanabilir bir ülkeyi birlikte savunalım" çağrısıyla sona erdi