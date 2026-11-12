Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü

Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı beyaz örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.

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