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        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü

        Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü

        Iğdır'daki Tekelti Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.

        Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı beyaz örtüsüyle dünyanın birçok yerinden gelen dağcıları ağırladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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