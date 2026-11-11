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        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da sınırdan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Iğdır'da sınırdan yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkiinde termal görüntüleme ve arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sırasında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sınır hattından yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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