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        Iğdır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Iğdır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Iğdır'da düzenlenen törenle anıldı.

        Iğdır'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törenin ardından Iğdır Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından Atatürk'ün hayatı ve Türk tarihindeki önemli gelişmeler anlatılırken, çeşitli canlandırmalar yapıldı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ve mücadelesini konu alan sinevizyon gösterisi sunuldu. Düzenlenen programla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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