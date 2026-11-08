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        Iğdır'da kokain operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Iğdır'da kokain operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

        Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1,60 gram kokain, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde temin ve ticareti yaptığı tespit edilen A.T. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin uyuşturucu suçları ve aile içi şiddet suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu bildirildi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 1,60 gram olan kokain maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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