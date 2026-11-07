Iğdır'da 14 gönüllü birliğe afet eğitimi veriliyor

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da, olası afetlerde çadır kentlerin hızlı kurulması ve yönetilmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan 14 gönüllü birlik, AFAD tarafından verilen eğitimlerle afetlere hazır hale getiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), acil durumlarda çalışmalara dahil olmaları amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki kurum ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim veriliyor.

Aralarında yardımlaşma derneği, doğa sporları kulüpleri ve çeşitli sendikaların da bulunduğu gönüllülere "Destek AFAD Gönüllüsü" projesi kapsamında çadır kurma, yangın, afet farkındalık, insani yardım, ilk yardım ve iş güvenliği eğitimleri veriliyor.

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Eğitim alan birlikler, AFAD yetkililerince düzenlenen uygulamalı "Acil Barınma Akreditasyonu" sınavlarına giriyor, başarılı olanlar akredite ediliyor.

Projeye yurt genelinde en yüksek katılım ise Iğdır'dan 14 ekiple sağlanıyor.

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan "AFAD Enkaz Eğitim Alanı"nda eğitim alan birliklerden 8'i düzenlenen sınavları başarıyla geçip akredite edildi, 6 birliğin ise eğitimleri sürüyor.

- "Iğdır'ı çadırcılık kurma ve yönetimi anlamında marka bir il haline getireceğiz"

Vali Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine, çadır kurma ve çadır yönetiminde Türkiye'de marka il olma mottosuyla eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

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Projenin hayata geçirilmesinde Iğdır'daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından ciddi destek gördüklerini, 14 birliği 15'e çıkarmak için çalıştıklarını belirten Taşolar, "14 tane akredite olmaya hazır ve işlemleri devam eden birlik oluşturduk. O anlamda bunlardan 8 tanesinin işlemleri son aşamaya geldi. Bu çalışmalar ve süreçler tamamlandığı zaman şu ana kadar Türkiye'de 26 tane akredite olmuş birliğin yanında sadece ve sadece Iğdır olarak 15 olarak, Iğdır'ı çadırcılık kurma ve yönetimi anlamında marka bir il haline getireceğiz." diye konuştu.

Böyle bir projeye yoğun katılım sağlanmasından memnuniyet duyduklarının altını çizen Taşolar, şunları kaydetti:

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"Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu ifade etmekte fayda var, bu tamamen gönüllülük üzerine çıkılmış bir yol. Burada sınava giren arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve diğer yerlerde gönüllülük esasına bağlı olarak bizimle birlikte oldular. Allah ülkemizi afetlerden korusun ama Türkiye'de bir afet olduğu zaman ve burada bir çadır kentin kurulması ve kurulduktan sonra yönetimiyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda Türkiye'de ilk akla gelen il olarak hazır bir şekilde bekleyeceğiz. İnşallah olmasın ama olası bir kötü durumda ülkemizin çadırcılık yönetimindeki marka ili olacağız."

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İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise kurumda yaptıkları çağrı üzerine 25 gönüllü başvuru aldıklarını ve projeye dahil olduklarını belirterek, "Özellikle deprem, sel ve doğal afetlere karşı 25 personelimizin akreditasyonunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu program kapsamında da AFAD'ın sınavlarından geçip şu an herhangi bir doğal afet kapsamında çadır kurma, çadırların kaldırılması ve halkın sirkülasyonuyla ve farklı yerlere sevkle alakalı gerekli eğitimleri almış bulunmaktalar." dedi.