Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da 14 gönüllü birliğe afet eğitimi veriliyor

        Iğdır'da 14 gönüllü birliğe afet eğitimi veriliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da, olası afetlerde çadır kentlerin hızlı kurulması ve yönetilmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan 14 gönüllü birlik, AFAD tarafından verilen eğitimlerle afetlere hazır hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Iğdır'da 14 gönüllü birliğe afet eğitimi veriliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da, olası afetlerde çadır kentlerin hızlı kurulması ve yönetilmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan 14 gönüllü birlik, AFAD tarafından verilen eğitimlerle afetlere hazır hale getiriliyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), acil durumlarda çalışmalara dahil olmaları amacıyla, Türkiye'nin dört bir yanındaki kurum ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim veriliyor.

        Aralarında yardımlaşma derneği, doğa sporları kulüpleri ve çeşitli sendikaların da bulunduğu gönüllülere "Destek AFAD Gönüllüsü" projesi kapsamında çadır kurma, yangın, afet farkındalık, insani yardım, ilk yardım ve iş güvenliği eğitimleri veriliyor.

        REKLAM

        Eğitim alan birlikler, AFAD yetkililerince düzenlenen uygulamalı "Acil Barınma Akreditasyonu" sınavlarına giriyor, başarılı olanlar akredite ediliyor.

        Projeye yurt genelinde en yüksek katılım ise Iğdır'dan 14 ekiple sağlanıyor.

        Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan "AFAD Enkaz Eğitim Alanı"nda eğitim alan birliklerden 8'i düzenlenen sınavları başarıyla geçip akredite edildi, 6 birliğin ise eğitimleri sürüyor.

        - "Iğdır'ı çadırcılık kurma ve yönetimi anlamında marka bir il haline getireceğiz"

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, AA muhabirine, çadır kurma ve çadır yönetiminde Türkiye'de marka il olma mottosuyla eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

        REKLAM

        Projenin hayata geçirilmesinde Iğdır'daki kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından ciddi destek gördüklerini, 14 birliği 15'e çıkarmak için çalıştıklarını belirten Taşolar, "14 tane akredite olmaya hazır ve işlemleri devam eden birlik oluşturduk. O anlamda bunlardan 8 tanesinin işlemleri son aşamaya geldi. Bu çalışmalar ve süreçler tamamlandığı zaman şu ana kadar Türkiye'de 26 tane akredite olmuş birliğin yanında sadece ve sadece Iğdır olarak 15 olarak, Iğdır'ı çadırcılık kurma ve yönetimi anlamında marka bir il haline getireceğiz." diye konuştu.

        Böyle bir projeye yoğun katılım sağlanmasından memnuniyet duyduklarının altını çizen Taşolar, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şunu ifade etmekte fayda var, bu tamamen gönüllülük üzerine çıkılmış bir yol. Burada sınava giren arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve diğer yerlerde gönüllülük esasına bağlı olarak bizimle birlikte oldular. Allah ülkemizi afetlerden korusun ama Türkiye'de bir afet olduğu zaman ve burada bir çadır kentin kurulması ve kurulduktan sonra yönetimiyle ilgili bir durum söz konusu olduğunda Türkiye'de ilk akla gelen il olarak hazır bir şekilde bekleyeceğiz. İnşallah olmasın ama olası bir kötü durumda ülkemizin çadırcılık yönetimindeki marka ili olacağız."

        REKLAM

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise kurumda yaptıkları çağrı üzerine 25 gönüllü başvuru aldıklarını ve projeye dahil olduklarını belirterek, "Özellikle deprem, sel ve doğal afetlere karşı 25 personelimizin akreditasyonunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu program kapsamında da AFAD'ın sınavlarından geçip şu an herhangi bir doğal afet kapsamında çadır kurma, çadırların kaldırılması ve halkın sirkülasyonuyla ve farklı yerlere sevkle alakalı gerekli eğitimleri almış bulunmaktalar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Iğdır merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
        Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
        Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
        Iğdır'ı çevreleyen dağlar beyaza büründü
        Iğdır'ı çevreleyen dağlar beyaza büründü
        Iğdır'da akademisyenlerin kurduğu tesis meyve ve sebzelere değer katıyor
        Iğdır'da akademisyenlerin kurduğu tesis meyve ve sebzelere değer katıyor
        Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
        Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı
        Iğdır'da bir ilk: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı oldu
        Iğdır'da bir ilk: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı oldu