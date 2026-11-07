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        Iğdır'da kayıt dışı yabancı işçi çalıştıran 5 işletmeye 1 milyon TL'yi aşan ceza

        Iğdır'da düzenlenen denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edilen 10 yabancı uyruklu kişi tespit edilirken 5 iş yerine toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Iğdır'da kayıt dışı yabancı işçi çalıştıran 5 işletmeye 1 milyon TL'yi aşan ceza

        Iğdır’da düzenlenen denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edilen 10 yabancı uyruklu kişi tespit edilirken 5 iş yerine toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında 45 iş yeri denetlendi, 123 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde, 5 ayrı iş yerinde toplam 10 yabancı uyruklu kişinin çalışma izni bulunmadan kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

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        Kayıt dışı yabancı işçi çalıştırdığı tespit edilen 5 iş yerine ise toplam 1 milyon 25 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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