Iğdır'daki silahlı saldırı olayında 5 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili soruşturmanın kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Iğdır'da 3 Kasım 2026 tarihinde Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde, 112 AFAD binası çaprazında meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli, olay günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüphelilerden 1 kişi hakkında ev hapsi (konutu terk etmeme) şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da 3 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ev hapsine alındı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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