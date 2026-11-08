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        Böbrek hastası Selin için seferber oldular

        IĞDIR'da tek böbrekle dünyaya gelen ve 21 yaşındayken böbrek nakli olan Selin Argıç (29), rahatsızlanınca tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Böbrek hastası Selin için seferber oldular

        IĞDIR’da tek böbrekle dünyaya gelen ve 21 yaşındayken böbrek nakli olan Selin Argıç (29), rahatsızlanınca tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi’nden Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Antalya’ya sevk edildi.

        Iğdır’da yaşayan Selma-Resul Argıç çiftinin kızları Selin Argıç, tek böbrekle dünyaya geldi. 2018 yılında mevcut böbreğinin işlevini yitirmesi üzerine bir akrabasının bağışıyla böbrek nakli yapılan Selin, sağlığına kavuştu. Nakil sonrası üç ayda bir Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nde kontrole giden Selin’in sağlık durumu yaklaşık 40 gün önce kötüleşti. Ailesi tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülen Selin Argıç, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Doktorların tedavisinin nakil olduğu merkezde sürdürülmesini önermesi üzerine ailesi, Antalya’ya sevki için yardım aradı. Selma ve Resul Argıç, Iğdır’da bir radyonun canlı yayınına katılan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’dan yardım istedi. Ayaz’ın Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na ambulans uçak gönderildi. Selin Argıç, ambulans uçakla Antalya’ya nakledildi.

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        'ANTALYA’YA GÖTÜRDÜLER'

        Resul Argıç, Selin'in durumunu anlatarak, "Kızım doğuştan tek böbrekle dünyaya geldi. O da işlevini yitirince 21 yaşındayken böbrek nakli oldu. Bir akrabamızın bağışıyla yeniden hayata tutundu. Organ nakli sonrası üç ayda bir kontrole gidiyorduk. Yaklaşık 40 gün önce kızımın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Birkaç kez Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürdük. Son olarak durumu kötüleşince yapılan tahliller sonucu yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar kızımın organ nakli olduğu merkeze götürülmesini tavsiye etti. Biz zaten 9 Kasım Pazartesi günü normal kontrole gidecektik. Durum acil olunca kızımı götürmek için AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’dan radyo yayını sırasında yardım istedik. O da sağ olsun Sağlık Bakanlığı ile görüşerek ambulans uçağı ayarladı. Kızımı ambulans uçakla Antalya’ya götürdüler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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