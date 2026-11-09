Iğdır'da kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla aranıyor

Kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışması sürüyor.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri geldi.

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