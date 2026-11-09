Iğdır'da kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla aranıyor
Iğdır'da bir çiftçinin bahçesindeyken kaybolan 10 küçükbaş hayvanı, ekipler bölgede dron desteğiyle arıyor.
Iğdır'da bir çiftçinin bahçesindeyken kaybolan 10 küçükbaş hayvanı, ekipler bölgede dron desteğiyle arıyor.
Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Atış, bahçesindeki küçükbaş hayvanların kaybolduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri geldi.
Ekipler dronlarla köy civarında arama çalışması başlattı.
Kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışması sürüyor.
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