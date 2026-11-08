Iğdır ve Ağrı'da kar etkili oluyor

Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında mahsur kalan bir çoban AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da da yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Iğdır ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

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