Iğdır'daki Aras Dağları sonbahar renklerine büründü

Doğayla iç içe olmak isteyenlerin ziyaret ettiği dağlar, sararan meyve ağaçlarıyla da güzel manzaralar sunuyor.

Iğdır ile Ağrı sınırlarında yer alan Aras Dağları'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

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