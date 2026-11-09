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        Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma: Tır yolu ulaşıma kapattı

        IğdırDoğubayazıt yolunda kayan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma: Tır yolu ulaşıma kapattı

        IğdırDoğubayazıt yolunda kayan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece karla karışık yağış sonrası IğdırDoğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde yaşanan gizli buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak kaydı ve yolu trafiğe kapattı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kayan tırın kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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