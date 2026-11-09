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        Iğdır'da otomobil elektrik direğine çarptı

        Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Iğdır'da otomobil elektrik direğine çarptı

        Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

        Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı. Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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