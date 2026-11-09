Iğdır'da otomobil elektrik direğine çarptı

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı. Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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