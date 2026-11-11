Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'daki ceviz bahçelerinde sonbahar

        Iğdır'daki ceviz bahçelerinde sonbahar

        Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Iğdır'daki ceviz bahçelerinde sonbahar

        Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

        Kentte yer alan ve yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretiminin yapıldığı bahçeler, sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı.

        Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 1200 dekarlık ceviz bahçeleri, sarı ve turuncu renkleriyle ilgi çekiyor.

        Halk arasında "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizlerin yetiştiği bahçeler, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Iğdır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Iğdır'daki Aras Dağları sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Aras Dağları sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'da otomobil elektrik direğine çarptı
        Iğdır'da otomobil elektrik direğine çarptı
        Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma: Tır yolu ulaşıma kapattı
        Iğdır-Doğubayazıt yolunda gizli buzlanma: Tır yolu ulaşıma kapattı
        Iğdır'da kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla aranıyor
        Iğdır'da kaybolan küçükbaş hayvanlar dronla aranıyor
        Iğdır ve Ağrı'da kar etkili oluyor
        Iğdır ve Ağrı'da kar etkili oluyor