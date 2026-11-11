Iğdır'daki ceviz bahçelerinde sonbahar
Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.
Giriş: 11.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.
Kentte yer alan ve yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretiminin yapıldığı bahçeler, sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı.
Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 1200 dekarlık ceviz bahçeleri, sarı ve turuncu renkleriyle ilgi çekiyor.
Halk arasında "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizlerin yetiştiği bahçeler, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
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