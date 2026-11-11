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        Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde iki bin fidan toprakla buluştu

        Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Karaağaç Mahallesi'ndeki 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi. Etkinliğe il protokolü, vatandaşlar, güvenlik güçleri ve öğrenciler katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Iğdır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde iki bin fidan toprakla buluştu

        Iğdır’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Karaağaç Mahallesi’ndeki 10 dönümlük alana bin 500 fidan dikildi. Etkinliğe il protokolü, vatandaşlar, güvenlik güçleri ve öğrenciler katıldı.

        Iğdır’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Karaağaç Mahallesi’nde belirlenen 10 dönümlük alanda düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi, il protokolü, vatandaşlar, polis ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte, daha yeşil bir çevre oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 1500 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan Iğdır Valisi, ağaç dikiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda katılımcılara uygulamalı olarak bilgi verdi. Vali Taşolar, fidanın doğru şekilde dikilmesi ve toprakla buluşturulması aşamalarını göstererek etkinliğe eşlik etti. Ağaçlandırma çalışması kapsamında mavi servi, karaçam, karaağaç, iğde, badem, dişbudak ve akçaağaç türlerinden fidanların dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik, katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasının ardından sona ererken şehir genelinde iki bin ağaç toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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