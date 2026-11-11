Ağrı Dağı eteklerinde 11 kaçak göçmen yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı mevkii, termal kameralarla tarandı. Gerçekleştirilen arazi tarama faaliyetleri sonucunda bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AĞRI Dağı eteklerinde termal görüntüleme ve arazi tarama faaliyetlerinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

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