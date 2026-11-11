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        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen termal kamera sayesinde yakalandı

        Iğdır'da polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 düzensiz göçmeni termal kamera sayesinde yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen termal kamera sayesinde yakalandı

        Iğdır'da polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 düzensiz göçmeni termal kamera sayesinde yakaladı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı köyü kırsalında yapılan termal görüntüleme ve tarama sayesinde 11 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

        Türkiye-İran sınırından yasa dışı yollarla yurda geçen ve batıya doğru gitmeyi planlayan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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        Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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