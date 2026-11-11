Iğdır'da 11 düzensiz göçmen termal kamera sayesinde yakalandı

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı köyü kırsalında yapılan termal görüntüleme ve tarama sayesinde 11 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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