Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi

        Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinin alınmasının ardından yarıda kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 01:56 Güncelleme:
        Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinin alınmasının ardından yarıda kesildi.

        Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Mustafa Ceceli konseri ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Konser sırasında Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberini alan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sahneye çıkarak vatandaşlara açıklamada bulundu. Taşolar, şehit haberinin ardından konserin devam etmeyeceğini belirterek etkinliği yarıda kesti.

        REKLAM

        Vatandaşlara hitap eden Vali Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım." ifadelerini kullandı. Şehit haberinin ardından konser alanında müzik yayını sona ererken, etkinlikteki kutlamalar da sonlandırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        İran'ın Sirik şehrine saldırı
        "Kolej takımı havasındayız"
        "Kolej takımı havasındayız"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        Muhtardan hayat kurtaran hareket
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        Milliler 44 yıl sonra aynı kabusu yaşıyor!
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de

        Benzer Haberler

        Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesild...
        Iğdır'daki Mustafa Ceceli konseri Malatya'daki kaza nedeniyle yarıda kesild...
        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini D...
        Iğdır'da inşaat mühendislerinden çağrı: "Sorunlarımızın Tespit Edilmesini D...
        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        İki kolunu kaybetti, hayallerinden vazgeçmedi: Yusuf Akgün'den öğrencilere...
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Üçkaya Vadisi sonbahar renklerine büründü
        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
        Iğdır'daki Tekelti Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
        Iğdır'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
        Iğdır'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi