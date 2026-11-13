Iğdır'da Mustafa Ceceli konseri şehit haberinin ardından yarıda kesildi

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mustafa Ceceli konseri, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberinin alınmasının ardından yarıda kesildi.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Mustafa Ceceli konseri ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. Konser sırasında Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 askerin şehit olduğu haberini alan Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, sahneye çıkarak vatandaşlara açıklamada bulundu. Taşolar, şehit haberinin ardından konserin devam etmeyeceğini belirterek etkinliği yarıda kesti.

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Vatandaşlara hitap eden Vali Taşolar, "Bugün benim de heyecanla beklediğim bir gündü, Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için doyasıya, coşkuyla kutlayalım, hep birlikte sonuna kadar eğlenelim istemiştik. Fakat maalesef üzücü bir haber aldım. Maalesef Malatya'da bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğu haberini aldım." ifadelerini kullandı. Şehit haberinin ardından konser alanında müzik yayını sona ererken, etkinlikteki kutlamalar da sonlandırıldı.