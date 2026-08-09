Iğdır'da sıcaktan bunalanlar Ağrı Dağı eteklerinde serinlemeye çalıştı

Iğdır'da hava sıcaklığının 35-40 derece arasında seyretmesi nedeniyle bunalan vatandaşlar, hafta sonunda serinlemek ve piknik yapmak için Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu ve Bulakbaşı sazlıklarını tercih etti.





Iğdırlıların yanı sıra çevre illerden gelenler de doğal kaynak sularının serinliğinden yararlandı, yeşil alanlarda piknik yaptı.



Vatandaşlardan Metin Öztürk, yaz aylarında serinlemek için bu bölgeyi tercih ettiklerini belirterek, "Burası doğal su. Yerin altından çıkan, bazı yerlerde eksi dereceleri bulan çok güzel bir suyumuz var. Çevre illerden ve köylerden herkes hafta sonu buraya geliyor. Ağrı Dağı’na bağlı yayla sularından gelen, oldukça temiz ve serin bir sudur." dedi.



Hasan Kereci de bölgenin yurt dışından gelenlerin de ilgisini çektiğini belirterek, herkesi doğal güzellikleriyle öne çıkan alana davet etti.

