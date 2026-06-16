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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Isparta'da Gül hasadına katıldı:

        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Isparta'da Gül hasadına katıldı:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Isparta'da gül bahçesinde hasada katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Isparta'da Gül hasadına katıldı:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Isparta'da gül bahçesinde hasada katıldı.


        Bir dizi program kapsamında Isparta'ya gelen Ercan, Güneykent beldesindeki gül bahçesinde sabahın erken saatlerinde hasat yapan üreticiler ve tarım işçileriyle buluştu.

        Ercan'ı Güneykent Belediye Başkanı İsmail Hakan Türen karşıladı.

        Bahçede gül toplayan ve incelemelerde bulunan Ercan, üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ercan, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ortamda kendilerine sunulan güller için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

        Gül denince Hz. Muhammed'in hatırlandığını belirten Ercan, "Gülü O'nun (Hz. Muhammed) kokusu olarak görürüz. Isparta'da bu güzel gül kültürünü bizlere yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Hicri yılbaşı. Biz de gül bahçesinde Hicri yılbaşını karşılamanın ayrı bir güzelliğini yaşıyoruz. Topraklarımız çok bereketli, maşallah. Güllerimizin her daim bereketli olmasını diliyorum. Gül sularımız, gül yağlarımız bütün dünyaya güzellikler ulaştırsın, insanları güzelliklerle buluştursun." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra beldede bulunan gül ürünlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret eden Ercan, Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) fabrikasında incelemelerde bulundu.

        Fabrikadaki üretim süreçlerine ilişkin bilgi alan Ercan, güllerden oluşturulan havuzda fotoğraf çektirdi.

        Güneykent'te üç dönem belediye başkanlığı yapan eski Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün de Ercan'a gülün üretimden işlenme aşamasına kadar olan sürecine ilişkin sunum yaptı.

        Ziyaretlerde, Ercan'a AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve partililer eşlik etti.

        Ziyaretlerin ardından Ercan, programları için Burdur'a gitti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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