Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Isparta'nın Davraz Kayak Merkezi'nde devam etti.

        Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkati çekti. Antalyaspor, 27 Temmuz'a kadar Davraz'da yapacağı kampta fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra hazırlık maçlarına ağırlık verecek.

        Kamp çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, ilk etap kampını Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirterek Davraz'ın sunduğu ortamdan memnun olduklarını söyledi.

        Yaklaşık 10 yıl önce de Davraz'a geldiğini ifade eden Korkmaz, bölgenin önemli ölçüde geliştiğini vurgulayarak "İlk kampımızı Antalya'da yaptık. Daha çok fiziksel antrenman gerçekleştirdik ve iki hazırlık maçı oynadık. Ardından Davraz'a geldik. Buradaki ortamın çok geliştiğini gördüm. Güzel bir çalışma atmosferi var." dedi.

        Davraz kampında mümkün olduğunca fazla hazırlık maçı yapmayı planladıklarını dile getiren Korkmaz, bu maçlarla takımın, lig temposuna ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Geçen sezon Süper Lig'den düşen Antalyaspor'un tek hedefinin yeniden en üst lige dönmek olduğunu vurgulayan Korkmaz, geçmişte yaşananları geride bıraktıklarını belirterek "Geçen sezon yaşananlar geride kaldı. Biz artık geleceğe odaklanıyoruz. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Oyuncularım hem Antalya'da hem de Davraz'da çok iyi çalışıyor. Çalışmalarından son derece memnunum. Hedefimiz yeniden Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.

        Ligin başlamasına kadar yoğun tempoda çalışacaklarını belirten deneyimli teknik adam, hazırlık sürecinin ilerleyen bölümünde antrenman temposunu maç ritmine uygun şekilde planlayacaklarını vurgulayarak "Şu an yoğun ve sert bir çalışma dönemindeyiz. Sezon yaklaştıkça tempoyu düşürüp maç hazırlığına odaklanacağız. İnşallah lige hazır bir şekilde başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Fatma Soydaş'a tutuklama talebi
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i

        Benzer Haberler

        Batıkent Mahallesi'nde açık havada sinema keyfi yaşandı
        Batıkent Mahallesi'nde açık havada sinema keyfi yaşandı
        'Barışa Uzanan Eller: İzi Barış, Yolu Vatan' Belgeseli Isparta'da gösterild...
        'Barışa Uzanan Eller: İzi Barış, Yolu Vatan' Belgeseli Isparta'da gösterild...
        Isparta Belediyesi'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıld...
        Isparta Belediyesi'nin araç filosuna 6 yeni araç ve iş makinesi kazandırıld...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir güven tazeledi
        Isparta 32 Spor'da Gültekin Özdemir güven tazeledi
        Bir diziden ilham alarak başlayan hikâye müze hayaliyle büyüyor Sultan Abdü...
        Bir diziden ilham alarak başlayan hikâye müze hayaliyle büyüyor Sultan Abdü...