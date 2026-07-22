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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 64 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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