Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 64 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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