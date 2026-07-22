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        Komandolar, meskun mahal operasyonları için zorlu eğitimden geçiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Komandolar, meskun mahal operasyonları için zorlu eğitimden geçiyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi"ne katılan komandolar, gerçeği aratmayan senaryolar eşliğinde yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek operasyonlar için kurs görüyor.

        Yurt içi ve yurt dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birlikleri arasında yer alan komandolar, operasyon öncesinde kapsamlı ve zorlu eğitimlerden geçiyor.

        Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nın ev sahipliği yaptığı dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na subay ve astsubaylar gönüllük esasına göre başvuru yapıyor.

        Eğitim kapsamında komandolar, yerleşim yerleri, dar sokaklar ve binalarda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı gerçek harekat koşullarına yakın senaryolarla eğitim alıyor.

        Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra güç, cesaret ve hızlı karar verme yeteneği gerektiren eğitimlerde komandolar, koordinasyon ve disiplinleriyle dikkati çekiyor.

        - Hedefleri kısa sürede bulup yok ediyorlar

        Özel olarak oluşturulan meskun mahal eğitim alanlarında timler halinde görev yapan komandolar, operasyon planı doğrultusunda binalara farklı noktalardan girerek hedefleri kısa sürede tespit ediyor ve etkisiz hale getiriyor.

        Sızma harekatı senaryolarında hiç beklenmeyen güzergahları kullanan komandolar, yerli ve milli imkanlarla donatılmış teçhizatla düzenledikleri ani baskınlarla operasyon kabiliyetlerini sergiliyor.

        Kontrollü çift atış, ilerleme ve geri çekilme atışlarının da yer aldığı eğitimlerde yüksek isabet oranı yakalayan komandolar, zorlu parkurlarda tim komutanından aldıkları emirleri eksiksiz yerine getirerek her türlü arazi ve harekat şartına uyum sağlama becerilerini geliştiriyor.

        Başarıyla tamamlanan eğitimlerin ardından komandolar, meskun mahal dahil farklı harekat ortamlarında görev yapabilecek yeterliliğe ulaşıyor.

        Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli öğretmen, eğitimin amacının komandoları meskun mahal harekat alanında her türlü koşulda küçük birlik harekatı icra edebilecek seviyeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

        Komandolara taktiksel beceriler kazandırmayı hedeflediklerini belirten öğretmen, şunları kaydetti:

        "Komandolara durumsal farkındalık, personel güvenliği, karar verme sürecini geliştirme, sivile zarar vermeme, iletişim ve koordinasyon ile suni stres ortamına uyum gibi yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kursiyerlerden oda temizleme tekniklerini bilmenin yanı sıra emniyetli, kontrollü, sivil hayatı gözeten ve hukuka uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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