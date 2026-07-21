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        Isparta'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Isparta'da "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Isparta'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Isparta'da "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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