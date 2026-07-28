Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Eğirdir Gölü'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı

        Eğirdir Gölü'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında üretilen yaklaşık 100 bin pullu sazan yavrusu, Eğirdir Gölü'ne bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Eğirdir Gölü'ne 100 bin yavru sazan bırakıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında üretilen yaklaşık 100 bin pullu sazan yavrusu, Eğirdir Gölü'ne bırakıldı.

        Enstitünün 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Eğirdir Gölü'nden temin edilen damızlık pullu sazanlardan tam kontrollü üretim yöntemiyle elde edilen yavrular, yaklaşık bir yıl boyunca enstitü ile Eğirdir Millet Bahçesi'ndeki havuzlarda yetiştirildi.

        Karantina sürecinin ardından ortalama 10-15 gram ağırlığa ulaşan yaklaşık 100 bin yavru balık ile damızlık balıklar göle salındı.

        Törende konuşan Isparta Valisi Abdullan Erin, Eğirdir Gölü'nün korunması ve eski ekolojik dengesine kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, Aksu kaynağından göle yılda 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak projede sona gelindiğini söyledi.

        Suyun ağustos ayı sonunda göle ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Erin, gölün korunmasına yönelik çalışmaların yalnızca su takviyesiyle sınırlı olmadığını vurguladı.

        Erin, düdenler nedeniyle yaşandığı öne sürülen su kayıplarının bilimsel olarak incelendiğini, dip çamuru temizliği, sucul bitkilerin kontrolü ve su kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

        Konuşmaların ardından yavru balıklar göle bırakıldı.

        Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu ise göle bırakılan balıkların tamamının Eğirdir Gölü'nden alınan damızlıklardan üretildiğinin altını çizerek, balıklandırma çalışmasının göldeki balık stoklarının korunmasına, biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Törene, Eğirdir Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Mesut Civilek, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran, kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Sedir balının ardından ayçiçeği balı sezonu başladı Gezgin arıcılar, Ispart...
        Sedir balının ardından ayçiçeği balı sezonu başladı Gezgin arıcılar, Ispart...
        Eğirdir Gölü'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
        Eğirdir Gölü'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
        Isparta'da minik kramponlar sahaya çıktı
        Isparta'da minik kramponlar sahaya çıktı
        Isparta'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da 35 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da 35 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü