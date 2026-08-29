Eğirdir Gölü'nün kerevitleri ihracatla ekonomiye katkı sağlıyor

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından Eğirdir Gölü'nde devam eden kerevit av sezonu, yaklaşık bin üreticiye geçim kaynağı oluyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Eğirdir Gölü'nde sazan ve kerevit avcılığının sürdüğünü belirterek, gölde yaklaşık 630 tekne ve 1000 civarında avcının bulunduğunu söyledi.

Gölün bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Tuğrul, "Bu gölden 1000 civarında üreticimiz geçimini sağlamakta." dedi.

- Yıllık kerevit kotası 800 ton

Eğirdir Gölü'nde kerevit av sezonunun 15 Haziran'da başladığını ve 15 Kasım'a kadar devam edeceğini aktaran Tuğrul, yıllık avlanma kotasının yaklaşık 800 ton olduğunu kaydetti.

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Sezonun mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Tuğrul, "800 ton civarında bir kerevit yıllık kotamız var. Şu an 220 ton civarındayız." diye konuştu.

Gölden avlanan kerevitlerin ihracata gönderildiğini belirten Tuğrul, ürünün ülkeye döviz girdisi sağladığını dile getirdi.

Bu yıl gölde hastalıksız ve kaliteli kerevit bulunduğunu aktaran Tuğrul, avcılık faaliyetlerinin kontrol altında sürdürüldüğünü söyledi.

Hastalık tespit edilen bölgelerde avcılığa izin verilmediğini, avlanan kerevitlerin boylarının da denetlendiğini anlatan Tuğrul, küçük boydaki kerevitlerin yeniden göle bırakıldığını ifade etti.

Tuğrul, "Küçük ebatlı olan kerevitlerin kontrollerini yapıyoruz. Onları tekrar göle bırakıp boyut olarak 10 santimetre üzerinde kerevitlerin avlanmasına müsaade ediyoruz." dedi.