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        Ispartalı milli tekvandocu Nazike Nur Yazıcı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda kürsü

        Milli tekvandocu Nazike Nur Yazıcı, 15-20 Eylül'de Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Ispartalı milli tekvandocu Nazike Nur Yazıcı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda kürsü

        Milli tekvandocu Nazike Nur Yazıcı, 15-20 Eylül'de Güney Kore'nin Chuncheon kentinde düzenlenecek Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tekvandoya milli sporcu Kübra Dağlı'nın dünya şampiyonluğunun ardından Isparta'da gerçekleştirdiği gösteriden etkilenerek başlayan Nazike Nur Yazıcı, elde ettiği başarılarla milli takım kadrosuna girmeyi başardı.

        Spor hayatına cimnastikle başlayan Nazike Nur Yazıcı, AA muhabirine, Işıkkent Spor Salonu'nda Kübra Dağlı'nın gösterisini izledikten sonra tekvandoya ilgi duyduğunu söyledi.

        Bu sezon milli takım seçmelerine yoğun şekilde hazırlandığını belirten Nazike Nur, başarılı performansının ardından ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edildiğini kaydetti.

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        Çanakkale'deki 15 günlük kampı tamamlayan, Kastamonu'daki hazırlık kampının ardından Güney Kore'de düzenlenecek şampiyonaya katılacağını belirten Nazike Nur, "Orada inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

        Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde milli takım antrenörü olarak genç sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini aktaran Nazike Nur, poomsae branşının daha geniş kitlelere ulaşması için de çalışmalar yapmak istediğini dile getirdi.

        Gençlere sporla ilgilenmeleri tavsiyesinde bulunan Nazike Nur Yazıcı, elde ettiği başarının ardından yeni hedeflere odaklandığını ifade etti.

        - "İnşallah güzel bir dereceyle dönecek"

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        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü ve Türkiye Tekvando Federasyonu Poomsae Teknik Kurulu Milli Takım Antrenörü Yaşar Erbil de Nazike Nur Yazıcı'nın hazırlık sürecinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Isparta'dan daha önce 2017'de dünya ikinciliği elde eden İrem Nurgül Öztürk'ün ardından bir sporcunun daha Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Erbil, Nazike Nur Yazıcı'nın önceki yıllarda küçük hatalar nedeniyle milli takım seçmelerinin son aşamasında elendiğini aktardı.

        Bu yıl sporcusunun başarılı bir performans ortaya koyduğuna işaret eden Erbil, "Bu sene hem milli takım seçmelerinde hem de milli takım aday kadrosunda çok güzel başarılar elde etti. Şu anda A Milli Takım kadrosunda. Güney Kore'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edip güzel bir dereceyle dönecek." diye konuştu.

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        Erbil, Çanakkale'deki kampta sabah saatlerinden akşama kadar kondisyon ve teknik çalışmalar yaptıklarını, Kastamonu'daki kampın ardından Nazike Nur Yazıcı'nın şampiyona hazırlıklarını tamamlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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