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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri GÜNCELLEME - Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Turgut K. (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil, Sorkuncak mevkisinde Zekiye H'nin (43) kullandığı 32 PC 792 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turan Taşyaran'ın (69) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Enes K. (23), Sabriye K. (29) ve Mehmet T. (73) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralanan sürücülerden Zekiye H, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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