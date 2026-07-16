Isparta'da başarılarıyla dikkati çeken voleybol kulübü milli takıma sporcu kazandırmayı hedefliyor

Isparta'da antrenörlerinin özverisi ve sporcularının azmiyle 4 yılda il şampiyonlukları elde eden Eğirdir 1923 Kadirzade7K Spor Kulübü, altyapıdan yetiştirdiği sporcularla hem profesyonel liglere hem de milli takıma yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.



Son 4 yılda yerel liglerde sergilediği performansla dikkate değer bir ivme yakalayan kulüp, bu sezon küçük, yıldız ve genç kızlar kategorilerinin yanı sıra bölgesel lig grup müsabakalarında da il şampiyonluklarını müzesine götürdü.



Kulübün kaptanı Arzu Aybatılı, AA muhabirine, kuruluşundan bu yana takımın formasını giydiğini belirterek, kulübün kendisi için yalnızca bir spor takımı değil, aynı zamanda bir aile olduğunu söyledi.



Antrenörlerin sporcularla yakından ilgilendiğini ifade eden Aybatılı, "Egemen, Aziz ve Mustafa hocalarımız sadece antrenmanlarda değil, sosyal hayatımızda da her zaman yanımızda oluyor. Bize güven veriyor, her konuda destek oluyorlar. Bu da kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlıyor." dedi.



Küçük, yıldız, genç ve bölgesel lig kategorilerinde il şampiyonluğu yaşadıklarını dile getiren Aybatılı, "Bu formayı giyerek kupalar kazanmak benim için büyük bir mutluluk. En büyük hedefim ise bu kulüpten yetişerek milli takım formasını giyebilmek." ifadelerini kullandı.



- "Temel amacımız disiplinli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek"



Kulübün başantrenörlerinden Mustafa Toptaş da çalışmalarını Eğirdir ve Isparta'da sürdürdüklerini belirterek, temel amaçlarının yalnızca başarılı değil, aynı zamanda disiplinli ve ahlaklı sporcular yetiştirmek olduğunu vurguladı.



Bu anlayışın sahaya da yansıdığını anlatan Toptaş, "Bu sezon küçük kızlar, yıldız kızlar, genç kızlar ve bölgesel lig grup müsabakalarında il birinciliği elde ettik. Altyapıda yakaladığımız başarıların yanında erkek takımımız da önemli bir çıkış yakaladı." diye konuştu.



Erkek takımının 2. Lig hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi verdiğini belirten Toptaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Play-off etabında Galatasaray, Tokat ve Erzurum temsilcileri gibi güçlü ekiplerle karşılaştık. Sonuçlardan bağımsız olarak Isparta'yı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele ve gelişim bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Tribünlerde taraftar desteği bizim için çok değerli. Sporseverlerin yalnızca futbol ve basketbola değil, voleybola da ilgi göstermelerini bekliyoruz. Destek arttıkça hem sporcularımızın motivasyonu yükseliyor hem de yeni başarıların önü açılıyor."

