Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


        Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayın ardından şüpheli Nurettin Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Türkiye’den AB istihdamına destek
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Trump'tan Air Force açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu
        Brent petrolde 120 dolar senaryosu

        Benzer Haberler

        Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
        Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
        Isparta'da 25 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da 25 aranan şahıs yakalandı
        Kamyonete çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
        Kamyonete çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
        Isparta'da bir kişi aracının altında ölü bulundu
        Isparta'da bir kişi aracının altında ölü bulundu
        Gölette su çekilmesinin ardından obruk oluştu Atabey Göleti'nde oluşan obru...
        Gölette su çekilmesinin ardından obruk oluştu Atabey Göleti'nde oluşan obru...
        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı