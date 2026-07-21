Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, üzerinde taşıdığı bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından şüpheli Nurettin Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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