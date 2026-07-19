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        Isparta'da bir kişi aracının altında ölü bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi aracının altında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Isparta'da bir kişi aracının altında ölü bulundu

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi aracının altında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mahmatlar köyü Santırkamışı mevkisinde Süleyman Ertunç'u (63) 32 ABP 961 plakalı otomobilin altında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde, Ertunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde ateşli silah ya da kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, Ertunç'un el freni çekilmemesi nedeniyle geri hareket eden otomobilinin altında kaldığı değerlendiriliyor.

        Ertunç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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